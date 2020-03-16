CAS приостановил слушания дел в своём здании в Лозанне до 1 мая

«В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая арбитрам и сторонам рекомендуется проводить слушания посредством видеоконференции или отменять их.
Если такие меры невозможны или нецелесообразны, слушания должны быть отложены до мая 2020 года или позднее.
В зависимости от развития вспышки COVID-19 запрет на проведение очных слушаний может быть продлен», — говорится в заявлении.
Отмечается, что правила и рекомендации CAS, подготовленные в связи со вспышкой коронавируса, вступают в силу с 16 марта.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что CAS может отложить рассмотрение дела о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), слушание которого было запланировано на конец апреля или начало мая. 0