CAS приостановил слушания дел в своём здании в Лозанне до 1 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет проводить очные слушания как минимум до 1 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в пресс-релизе суда.

«В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая арбитрам и сторонам рекомендуется проводить слушания посредством видеоконференции или отменять их.

Если такие меры невозможны или нецелесообразны, слушания должны быть отложены до мая 2020 года или позднее.

В зависимости от развития вспышки COVID-19 запрет на проведение очных слушаний может быть продлен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что правила и рекомендации CAS, подготовленные в связи со вспышкой коронавируса, вступают в силу с 16 марта.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что CAS может отложить рассмотрение дела о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), слушание которого было запланировано на конец апреля или начало мая. 0