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    CAS приостановил слушания дел в своём здании в Лозанне до 1 мая

    Прочие Вокруг спортаКоронавирус в спорте
    Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет проводить очные слушания как минимум до 1 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в пресс-релизе суда.

    CAS присотановил слушания дел
    CAS присотановил слушания дел

    «В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая арбитрам и сторонам рекомендуется проводить слушания посредством видеоконференции или отменять их.

    Если такие меры невозможны или нецелесообразны, слушания должны быть отложены до мая 2020 года или позднее.

    В зависимости от развития вспышки COVID-19 запрет на проведение очных слушаний может быть продлен», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что правила и рекомендации CAS, подготовленные в связи со вспышкой коронавируса, вступают в силу с 16 марта.

    Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что CAS может отложить рассмотрение дела о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), слушание которого было запланировано на конец апреля или начало мая. 0

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