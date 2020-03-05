«Хаас» рассматривает вариант ухода из Формулы-1

Командаможет покинутьпосле окончания нынешнего сезона.

Команда пока не приняла окончательное решение motorsport.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Владелец американской команды Джин Хаас не исключил такой возможности после тяжелого предыдущего сезона, который был для команды четвертым в Формуле-1.

«Я хочу посмотреть, как начнется этот сезон. Если мы проведем еще один плохой год, это будет печально. Позади пять лет, и это было испытанием. Оценим этот отрезок, после чего мы решим, идти ли нам дальше. Я не говорю, что мы не продолжим. Но это требует оценки.

Подписаться еще на пять лет — это большие обязательства. В 2021 году вступят в силу новые правила. И еще большой вопрос, во сколько это обойдется всем. В Формуле-1 много изменений. Надо задуматься, стоит ли тратить деньги на их реализацию. Все говорят, что они идут на пользу, но они дорогие», — цитирует Хааса Autosport. 0