Щербакова: Немного нервничала и возможно это повлияло на прокат

Анна Щербакова
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Цербакова занимает второе место после короткой программы. Лидирует россиянка Алена Косторная. Третья строчка за еще одной представительницей России Александрой Трусовой.
«Прокат получился примерно таким же, как и на чемпионате страны, что-то лучше, что-то хуже.
Сегодня немного нервничала и возможно это отчасти повлияло, но в целом все хорошо, все самое главное будет завтра.
Необычная арена? Самое главное — это лед, а не то, что вокруг, у меня было 6 минут разминки, чтобы его попробовать», — сказала Щербакова «Спорт-Экспрессу».
Произвольную программу на турнире женщины представят 25 января в субботу, начиная с 20.30 по московскому времени. 0