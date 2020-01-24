Щербакова: Немного нервничала и возможно это повлияло на прокат

Двукратная чемпионка Россииподелилась впечатлениями после исполнения короткой программы на чемпионате Европы.

Цербакова занимает второе место после короткой программы. Лидирует россиянка Алена Косторная. Третья строчка за еще одной представительницей России Александрой Трусовой.

«Прокат получился примерно таким же, как и на чемпионате страны, что-то лучше, что-то хуже.

Сегодня немного нервничала и возможно это отчасти повлияло, но в целом все хорошо, все самое главное будет завтра.

Необычная арена? Самое главное — это лед, а не то, что вокруг, у меня было 6 минут разминки, чтобы его попробовать», — сказала Щербакова «Спорт-Экспрессу».

Произвольную программу на турнире женщины представят 25 января в субботу, начиная с 20.30 по московскому времени. 0