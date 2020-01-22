Ганус: Решение WADA не стало неожиданностью

Генеральный директор Российского антидопингового агентствапрокомментировал решение WADA временно приостановить работу московской антидопинговой лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство запретило выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

«Решение WADA приостановить работу московской лаборатории для нас предсказуемое. Проблема в том, что были совершены определенные действия со стороны определенных лиц.

Есть проблема по материалам именно лабораторным. Раньше были вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого. Сейчас вопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данных лаборатории.

Для нас это решение не стало неожиданностью, мы отрабатывали логистику и у нас все налажено. РУСАДА готово вести анализ биоматериалов спортсменов в иностранных лабораториях, но это увеличивает стоимость. Все будем решать», — заявил Ганус в интервью Sport24.ru.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА из-за манипуляций с данными Московской лаборатории приняло решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

РУСАДА не согласилось с этим решением и оно было обжаловано в Спортивном арбитражном суде. 0