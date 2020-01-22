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    Ганус: Решение WADA не стало неожиданностью

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение WADA временно приостановить работу московской антидопинговой лаборатории.

    Юрий Ганус
    Юрий Ганус

    Всемирное антидопинговое агентство запретило выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

    «Решение WADA приостановить работу московской лаборатории для нас предсказуемое. Проблема в том, что были совершены определенные действия со стороны определенных лиц.

    Есть проблема по материалам именно лабораторным. Раньше были вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого. Сейчас вопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данных лаборатории.

    Для нас это решение не стало неожиданностью, мы отрабатывали логистику и у нас все налажено. РУСАДА готово вести анализ биоматериалов спортсменов в иностранных лабораториях, но это увеличивает стоимость. Все будем решать», — заявил Ганус в интервью Sport24.ru.

    Напомним, 9 декабря исполком ВАДА из-за манипуляций с данными Московской лаборатории приняло решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

    РУСАДА не согласилось с этим решением и оно было обжаловано в Спортивном арбитражном суде. 0

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