Известного армянского спортсменазастрелили вчера, 13 ноября, на юго-западе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Тело 40-летнего Боляна обнаружили возле дома на Нахимовском проспекте. Местный житель парковал свою машину и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле его автомобиля, и какое-то время он лежал мертвым на парковке.

40-летний Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

В 2004 году Болян переехал Россию и завершил карьеру. 0