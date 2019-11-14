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    В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу

    Прочие Единоборства
    Известного армянского спортсмена Ашота Боляна застрелили вчера, 13 ноября, на юго-западе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

    В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу
    В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу

    Тело 40-летнего Боляна обнаружили возле дома на Нахимовском проспекте. Местный житель парковал свою машину и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле его автомобиля, и какое-то время он лежал мертвым на парковке.

    40-летний Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

    В 2004 году Болян переехал Россию и завершил карьеру. 0

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