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    Нурмагомедов может провести бой в России во второй половине 2020 года

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    Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о том, что поединок российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова может состояться в России во второй половине 2020 года.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «РФПИ и международные партнеры отмечают рост интереса российских зрителей к боям, которые проводятся под эгидой UFC. Важную роль в этом играют яркие и убедительные победы российских атлетов и прежде всего, действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

    В настоящее время РФПИ активно работает над организацией первого домашнего боя Хабиба на территории Российской Федерации. Рассматривается ряд площадок, среди которых стадион "Фишт" в Сочи, "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и "Лужники" в Москве.

    Ожидаем, что Хабиб сможет провести свой первый российский бой в рамках UFC уже во второй половине 2020 года, уверен, поклонники таланта нашего прославленного бойца с нетерпением ждут этого боя, — отметил гендиректор РФПИ», — говорится в пресс-релизе.

    Ранее Нурмагомедов заявил, что планирует провести бой с Фергюсоном в Нью-Йорке. 0

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