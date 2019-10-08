ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианТрансферный дайджест. 1-7 октября
  • 08:14
    • Узбекский боец ММА умер после поражения в Грозном
  • 00:30
    • «Лион» уволил Силвиньо
  • 22:55
    • «Эспаньол» сменил главного тренера
  • 22:29
    • «Витязь» победил рижское «Динамо» и возглавил таблицу КХЛ
  • 20:44
    • Льорис не будет играть до конца года
    Все новости спорта

    Узбекский боец ММА умер после поражения в Грозном

    Единоборства
    Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100, передает «Чемпионат».

    Бекзод Нурматов
    Бекзод Нурматов

    Нурматов выступал на турнире Absolute Championship Akhmat 100 4 октября в Грозном и проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов раздельным решением судей.

    27-летний Нурматов перенес инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

    Нурматов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою.

    В профессиональной карьере Нурматов провел 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Ак Барс»
  • 1.78
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли матч в городе Хельсинки результативным?
  • «Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
  • Сохранит ли «Ак Барс» лидерство?
  • «Локомотив» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сколько времени потребуется ЦСКА на раскачку?
  • ЦСКА — «Амур». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Краснодар» Футбол Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проигралРеакция спортивных СМИ на поражение «Спартака» в Краснодаре Вчера в 00:130
  • 22:43
    • «Зенит» выиграл у ЦСКА в Единой лиге ВТБ
  • 22:15
    • «Спартак» обыграл СКА в овертайме
  • 20:59
    • Джеко перенес операцию на скуле
    «Челси» в двух очках от чемпиона Англии Футбол Перед «Челси» открываются большие возможностиРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Челси» Вчера в 04:180
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ланс» на второе место в Лиге 2?
  • 3.52
    •
  • 19:58
    • «Автомобилист» разобрался с «Трактором»
  • 19:46
    • «Динамо» провело переговоры с Луческу — СМИ
  • 19:34
    • КХЛ: «Металлург» одержал первую выездную победу в сезоне
    «Зенит» Футбол Шоу на Урале. «Зенит» ушел на международную паузу в хорошем настроенииУверенная победа «Зенита» на Урале — в нашем обзоре СМИ 06/10/2019 в 23:160
  • 19:24
    • СМИ: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября
  • 17:11
    • Экс-наставник «Зенита» согласился возглавить «Милан»
  • 16:42
    • Датчане рассудят Россию и Шотландию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон