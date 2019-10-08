Узбекский боец ММА умер после поражения в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборствскончался после турнира АСА 100, передает «Чемпионат».

Нурматов выступал на турнире Absolute Championship Akhmat 100 4 октября в Грозном и проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов раздельным решением судей.

27-летний Нурматов перенес инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Нурматов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою.

В профессиональной карьере Нурматов провел 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения. 0