Узбекский боец ММА умер после поражения в Грозном

Бекзод Нурматов
championat.com
Нурматов выступал на турнире Absolute Championship Akhmat 100 4 октября в Грозном и проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов раздельным решением судей.
27-летний Нурматов перенес инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
Нурматов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою.
В профессиональной карьере Нурматов провел 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения. 0