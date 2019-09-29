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    Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят — 12-й

    Формула-1 Автоспорт
    На трассе «Сочи Автодром» завершилась гонка Гран-при России в рамках 16-го этапа чемпионата Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришел его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, стартовавший с поул-позишн.

    Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 12-й позиции.

    Для Хэмилтона это уже четвертый триумф в Сочи. Кроме него здесь побеждали только Боттас и Нико Росберг.

    В общем зачете лидирует Хэмилтон (321 очко), за которым идут Боттас (249), Леклер (215) и Макс Ферстаппен (212).

    Формула-1. Гран-при России. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +3,829
    3. Шарль Леклер («Феррари») +5,212
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,210
    5. Александер Албон («Ред Булл») +38,348
    6. Карлос Сайнс («Макларен»)+45,889
    7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +48,728
    8. Кевин Магнуссен («Хаас») +57,749
    9. Ландо Норрис («Макларен») +58,779
    10. Нико Хюлькенберг («Рено») +59,841
    11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.00,821
    12. Даниил Квят («Торо Россо») +1.02,496
    13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.08,910
    14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.10,076
    15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.13,346
    16. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал
    17. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал
    18. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
    19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал
    20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал. 0

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