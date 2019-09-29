Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят — 12-й

Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришел его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, стартовавший с поул-позишн.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 12-й позиции.
Для Хэмилтона это уже четвертый триумф в Сочи. Кроме него здесь побеждали только Боттас и Нико Росберг.
В общем зачете лидирует Хэмилтон (321 очко), за которым идут Боттас (249), Леклер (215) и Макс Ферстаппен (212).
Формула-1. Гран-при России. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3,829
3. Шарль Леклер («Феррари») +5,212
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,210
5. Александер Албон («Ред Булл») +38,348
6. Карлос Сайнс («Макларен»)+45,889
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +48,728
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +57,749
9. Ландо Норрис («Макларен») +58,779
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +59,841
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.00,821
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1.02,496
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.08,910
14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.10,076
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.13,346
16. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал
17. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал
18. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал
20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал. 0