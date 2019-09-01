Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят — седьмой

Вторым финишировал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник финн Вальттери Боттас.
Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмом месте, его напарник Пьер Гасли — девятым.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка
1. Шарль Леклер («Феррари») 44 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,981
3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,585
4. Себастьян Феттель («Феррари») +26,422
5. Александер Албон («Ред Булл») +1.21,325
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.24,448
7.
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.46,639
9. Пьер Гасли («Торо Россо») _1.49,168
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.49,838
11. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал
12. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
17. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал
19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал. 0