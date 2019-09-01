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    Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят — седьмой

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» 2019 — Гран-при Бельгии, принеся своей команде первую победу в текущем сезоне.

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    Вторым финишировал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник финн Вальттери Боттас.

    Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмом месте, его напарник Пьер Гасли — девятым.

    Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка

    1. Шарль Леклер («Феррари») 44 круга
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,981
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,585
    4. Себастьян Феттель («Феррари») +26,422
    5. Александер Албон («Ред Булл») +1.21,325
    6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.24,448
    7. Даниил Квят («Торо Россо») +1.29,657
    8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.46,639
    9. Пьер Гасли («Торо Россо») _1.49,168
    10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.49,838
    11. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал
    12. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
    13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
    15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
    16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    17. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
    18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал
    19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал
    20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал. 0

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