Гран-при России в 2020 году предварительно назначен на 27 сентября

Согласно этому календарю гонка Гран-при России на трассе в Сочи должна пройти 27 сентября.
Этап в России станет 17-м по счету, а не 16-м, как в нынешнем сезоне.
Чемпионат Формулы-1 в следующем сезоне будет состоять из 22 этапов, а не 21. В 2020 году в «Королевских гонках» дебютирует Вьетнам, а именно трасса в Ханое.
Предварительный календарь на 2020 год:
1. Австралия — 15 марта
2. Бахрейн — 22 марта
3. Вьетнам — 5 апреля
4. Китай — 19 апреля
5. Нидерланды — 3 мая
6. Испания — 10 мая
7. Монако — 24 мая
8. Азербайджан — 7 июня
9. Канада — 14 июня
10. Франция — 28 июня
11. Австрия — 5 июля
12. Великобритания — 19 июля
13. Венгрия — 2 августа
14. Бельгия — 30 августа
15. Италия — 6 сентября
16. Сингапур — 20 сентября
17. Россия — 27 сентября
18. Япония — 11 октября
19. США — 25 октября
20. Мексика — 1 ноября
21. Бразилия — 15 ноября
22. Абу-Даби — 29 ноября 0