Гран-при России в 2020 году предварительно назначен на 27 сентября

Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала предварительный календарь чемпионата 2020 года.

Согласно этому календарю гонка Гран-при России на трассе в Сочи должна пройти 27 сентября.

Этап в России станет 17-м по счету, а не 16-м, как в нынешнем сезоне.

Чемпионат Формулы-1 в следующем сезоне будет состоять из 22 этапов, а не 21. В 2020 году в «Королевских гонках» дебютирует Вьетнам, а именно трасса в Ханое.

Предварительный календарь на 2020 год:

1. Австралия — 15 марта

2. Бахрейн — 22 марта

3. Вьетнам — 5 апреля

4. Китай — 19 апреля

5. Нидерланды — 3 мая

6. Испания — 10 мая

7. Монако — 24 мая

8. Азербайджан — 7 июня

9. Канада — 14 июня

10. Франция — 28 июня

11. Австрия — 5 июля

12. Великобритания — 19 июля

13. Венгрия — 2 августа

14. Бельгия — 30 августа

15. Италия — 6 сентября

16. Сингапур — 20 сентября

17. Россия — 27 сентября

18. Япония — 11 октября

19. США — 25 октября

20. Мексика — 1 ноября

21. Бразилия — 15 ноября

22. Абу-Даби — 29 ноября 0