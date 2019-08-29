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    Гран-при России в 2020 году предварительно назначен на 27 сентября

    Формула-1 Автоспорт
    Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала предварительный календарь чемпионата 2020 года.

    Формула-1
    Формула-1

    Согласно этому календарю гонка Гран-при России на трассе в Сочи должна пройти 27 сентября.

    Этап в России станет 17-м по счету, а не 16-м, как в нынешнем сезоне.

    Чемпионат Формулы-1 в следующем сезоне будет состоять из 22 этапов, а не 21. В 2020 году в «Королевских гонках» дебютирует Вьетнам, а именно трасса в Ханое.

    Предварительный календарь на 2020 год:

    1. Австралия — 15 марта
    2. Бахрейн — 22 марта
    3. Вьетнам — 5 апреля
    4. Китай — 19 апреля
    5. Нидерланды — 3 мая
    6. Испания — 10 мая
    7. Монако — 24 мая
    8. Азербайджан — 7 июня
    9. Канада — 14 июня
    10. Франция — 28 июня
    11. Австрия — 5 июля
    12. Великобритания — 19 июля
    13. Венгрия — 2 августа
    14. Бельгия — 30 августа
    15. Италия — 6 сентября
    16. Сингапур — 20 сентября
    17. Россия — 27 сентября
    18. Япония — 11 октября
    19. США — 25 октября
    20. Мексика — 1 ноября
    21. Бразилия — 15 ноября
    22. Абу-Даби — 29 ноября 0

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