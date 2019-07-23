Сунь Ян завоевал золото на 200-метровке вольным стилем, Малютин — третий

Китаец стал 11-кратным чемпионом мира, показав результат 1 минута 44,93 секунды.
Второе место занял японец Кацухиро Мацумото, третью строчку поделили россиянин Мартин Малютин и британец Данкан Скотт.
Отметим, что первым к финишу пришел литовец Данас Рапсис, но в итоге его дисквалифицировали за фальстарт.
Плавание. Чемпионат мира. Мужчины. 200 м в/с
1. Сунь Ян (Китай) — 1.44,93
2. Кацухиро Мацумото (Япония) — 1.45,22
3. Мартин Малютин (Россия) — 1.45,63
3. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.45,63 0