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    Сунь Ян завоевал золото на 200-метровке вольным стилем, Малютин — третий

    Плавание
    Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян завоевал золото чемпионата мира на дистанции 200 метров вольным стилем.

    Сунь Ян
    Сунь Ян

    Китаец стал 11-кратным чемпионом мира, показав результат 1 минута 44,93 секунды.

    Второе место занял японец Кацухиро Мацумото, третью строчку поделили россиянин Мартин Малютин и британец Данкан Скотт.

    Отметим, что первым к финишу пришел литовец Данас Рапсис, но в итоге его дисквалифицировали за фальстарт.

    Плавание. Чемпионат мира. Мужчины. 200 м в/с

    1. Сунь Ян (Китай) — 1.44,93
    2. Кацухиро Мацумото (Япония) — 1.45,22
    3. Мартин Малютин (Россия) — 1.45,63
    3. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.45,63 0

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