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    Великая: Возможно, это последний чемпионат мира в карьере

    Фехтование
    Олимпийская чемпионка-2016, россиянка Софья Великая, которая завоевала серебро чемпионата мира по фехтованию в Будапеште, допустила, что больше не выступит на мировых первенствах.

    Софья Великая
    Софья Великая

    «Возможно, этот чемпионат мира — последний в моей жизни, обидно. Неизвестно, как будет после Олимпиады — продолжу я фехтовать или нет. Но ничего страшного — чемпионкой еще можно стать, впереди командные соревнования. Самое главное — завоевать лицензии на Олимпиаду.

    Проигрывать обидно, но серебром довольна — это удивительная возможность для меня стабильно возвращаться с чемпионатов Европы и мира с двумя медалями. Надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Великую «Спорт-Экспресс».

    34-летняя Великая является семикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. 0

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