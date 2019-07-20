Великая: Возможно, это последний чемпионат мира в карьере

Олимпийская чемпионка-2016, россиянка, которая завоевала серебро чемпионата мира по фехтованию в Будапеште, допустила, что больше не выступит на мировых первенствах.

«Возможно, этот чемпионат мира — последний в моей жизни, обидно. Неизвестно, как будет после Олимпиады — продолжу я фехтовать или нет. Но ничего страшного — чемпионкой еще можно стать, впереди командные соревнования. Самое главное — завоевать лицензии на Олимпиаду.

Проигрывать обидно, но серебром довольна — это удивительная возможность для меня стабильно возвращаться с чемпионатов Европы и мира с двумя медалями. Надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Великую «Спорт-Экспресс».

34-летняя Великая является семикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. 0