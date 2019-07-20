Великая: Возможно, это последний чемпионат мира в карьере

Софья Великая
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«Возможно, этот чемпионат мира — последний в моей жизни, обидно. Неизвестно, как будет после Олимпиады — продолжу я фехтовать или нет. Но ничего страшного — чемпионкой еще можно стать, впереди командные соревнования. Самое главное — завоевать лицензии на Олимпиаду.
Проигрывать обидно, но серебром довольна — это удивительная возможность для меня стабильно возвращаться с чемпионатов Европы и мира с двумя медалями. Надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Великую «Спорт-Экспресс».
34-летняя Великая является семикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. 0