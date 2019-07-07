ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Семин с Суперкубком«Локо» и «Зенит» выдали шоу. Трофей «красно-зеленым» принес Миранчук
  • 09:58
    • «Тоттенхэм» могут покинуть восемь игроков
  • 09:29
    • UFC объявил о турнире в Москве
  • 09:13
    • Джонс и Нуньес победили на UFC 239
  • 08:57
    • Месси: Коррупция и арбитры портят футбол
  • 08:27
    • Эль-Шаарави переедет в Китай
    Все новости спорта

    Джонс и Нуньес победили на UFC 239

    Единоборства
    В Парадайсе (Невада, США) состоялся турнир UFC 239.

    Джон Джонс
    Джон Джонс

    Бразильянка Аманда Нуньес победила американку Холли Холм из США. Она одержала победу нокаутом уже в первом раунде.

    Нуньес нокаутировала соперницу в первом раунде ударом ногой в голову. Она стала победительницей боя за чемпионский титул в женском легчайшем весе.

    Бразильянка одержала 18-ю победу в ММА при четырех поражениях. У американки 12 побед и пять поражений.

    В главном поединке турнира американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.

    Джонс одержал победу разделенным решением судей. Судейские оценки — 48-47, 47-48, 48-47 в пользу американца.

    Джон Джонс одержал 25-ю победу при одном поражении и защитил чемпионский титул в полутяжелом весе. У Тиаго Сантоса 21 победа и семь поражений. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Перу
  • 1.99
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «СКА-Хабаровск» новый сезон с победы?
  • «СКА-Хабаровск» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Отправит ли ДР Конго удачливого дебютанта домой?
  • Мадагаскар — ДР Конго. Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
  • Сможет ли Гвинея удивить Алжир?
  • Алжир — Гвинея. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Стэн Кронке Футбол Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолгоУ лондонского клуба серьезные проблемы и нет поводов для оптимизма Вчера в 13:410
  • 22:47
    • «Орландо» отчислил Мозгова
  • 21:01
    • Дубль Алексея Миранчука принес «Локомотиву» Суперкубок России
  • 09:42
    • СПАЛ арендовал вратаря у «Аталанты»
    Джиджи Буффон Футбол Буффон и «Ювентус»: последний забег за Лигой чемпионовРеакция прессы на возвращение легендарного вратаря Вчера в 03:230
  • Экспресс дня

  • Кто возьмет Суперкубок России?
  • 2.86
    •
  • 08:44
    • Белякова завершила карьеру в баскетбольной сборной России
  • 08:13
    • Агирре покинет пост главного тренера Египта
  • 23:36
    • У Семака остались вопросы по судейству
    Жоау Фелиш Футбол Бриллиант, забракованный «Порту». Кого купил «Атлетико»«Атлетико» совершил самый крупный трансфер в истории клуба, сделав ставку на 19-летнего португальца Вчера в 01:160
  • 21:33
    • Экс-защитник ЦСКА перешел в «Удинезе»
  • 21:16
    • Федерер — в четвертом круге Уимблдона
  • 20:51
    • Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон