Джонс и Нуньес победили на UFC 239

В Парадайсе (Невада, США) состоялся турнир

Бразильянка Аманда Нуньес победила американку Холли Холм из США. Она одержала победу нокаутом уже в первом раунде.

Нуньес нокаутировала соперницу в первом раунде ударом ногой в голову. Она стала победительницей боя за чемпионский титул в женском легчайшем весе.

Бразильянка одержала 18-ю победу в ММА при четырех поражениях. У американки 12 побед и пять поражений.

В главном поединке турнира американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.

Джонс одержал победу разделенным решением судей. Судейские оценки — 48-47, 47-48, 48-47 в пользу американца.

Джон Джонс одержал 25-ю победу при одном поражении и защитил чемпионский титул в полутяжелом весе. У Тиаго Сантоса 21 победа и семь поражений. 0