Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду

Эдуард Латыпов
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Старшим тренером команды будет Александр Селифонов.
Состав мужской команды: Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Алексей Петров, Никита Поршнев, Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Алексей Чулев. На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков и Ильназ Мухамедзянов.
Состав женской команды: Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.
Запасные: Татьяна Воронова, Анастасия Морозова.
Также Кайшева и Морозова рассматриваются кандидатами на участие в чемпионате мира.
В окончательную заявку войдут по восемь мужчин и женщин. 0