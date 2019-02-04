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    Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду

    Биатлон
    Назван предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду в Красноярске, которая пройдет с 2 по 12 марта, передает «Спорт-Экспресс».

    Эдуард Латыпов
    Эдуард Латыпов
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    Старшим тренером команды будет Александр Селифонов.

    Состав мужской команды: Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Алексей Петров, Никита Поршнев, Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Алексей Чулев. На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков и Ильназ Мухамедзянов.

    Состав женской команды: Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.

    Запасные: Татьяна Воронова, Анастасия Морозова.

    Также Кайшева и Морозова рассматриваются кандидатами на участие в чемпионате мира.

    В окончательную заявку войдут по восемь мужчин и женщин. 0

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