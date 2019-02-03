Кулижников — первый на дистанции 500 м на этапе КМ

Многократный чемпион мира по конькобежному спортупобедил на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира в Хамаре.

Кулижников победил с результатом 34,78 секунды.

Еще один россиянин Руслан Мурашов занял второе место (+0,04). Третье место занял представитель Южной Кореи Ким Джун Хо (+0,06).

Десятку лучших замкнул еще один россиянин Виктор Муштаков (+0,42).

На дистанции 1500 метров победу одержал трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков.

Россиянин пробежал дистанцию за 1 минуту 44,957 секунды. Второе место занял хозяин трека Ховард Бекко, уступивший Юскову 1,33 секунды. Представитель Южной Кореи Мин Сук Ким — третий (+1,44).

Россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина заняли второе и третье места на дистанции 500 метров. Победу в соревнованиях одержала представительница Австрии Ванесса Херцог, пробежавшая дистанцию за 37,61 секунды.

Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов и Софья Просвирнова победили в смешанной эстафете на 2000 метров. Те же Ефременкова и Просвирнова в компании Екатерины Константиновой и Эмины Малагич победили в эстафете на 3000 метров. 0