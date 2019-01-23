Французы Джеймс и Сипре выиграли короткую программу на ЧЕ-2019, Тарасова и Морозов — 2-е

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Минске (Белоруссия).

Евгения Тарасова / Владимир Морозов twitter.com/blacky_sixx 1000 Фрибет для всех Забрать!

Французский дуэт набрал после проката 76,55 балла. Второе место занимает российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов (73,90 балла).

Тройку сильнейших после короткой программы замыкают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

Россию на турнире представляют еще две пары. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертой позиции. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — пятые .

Произвольную программу фигуристы представят 24 января.

Чемпионат Европы

Пары. Короткая программа

1. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 76,55

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 73,90

3. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 73,70

4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 72,58

5. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 65,89

6. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 60,08

7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 57,70

8. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 54,48

9. Лаура Баркеро — Ариц Масту (Испания) — 53,89

10. Лана Петранович — Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) — 50,99

11. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 50,33 0