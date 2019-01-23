Французы Джеймс и Сипре выиграли короткую программу на ЧЕ-2019, Тарасова и Морозов — 2-е

Французский дуэт набрал после проката 76,55 балла. Второе место занимает российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов (73,90 балла).
Тройку сильнейших после короткой программы замыкают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).
Россию на турнире представляют еще две пары. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертой позиции. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — пятые .
Произвольную программу фигуристы представят 24 января.
Чемпионат Европы
Пары. Короткая программа
1. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 76,55
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 73,90
3. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 73,70
4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 72,58
5. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 65,89
6. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 60,08
7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 57,70
8. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 54,48
9. Лаура Баркеро — Ариц Масту (Испания) — 53,89
10. Лана Петранович — Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) — 50,99
11. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 50,33 0