ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриПроблемы Сарри в «Челси», реванш «Реала» и травмы в «Тоттенхэме»
  • 20:18
    • «Барселона» подписала хавбека «Аякса» де Йонга за 75 млн евро
  • 18:49
    • «Зенит» нацелился на Азмуна
  • 18:23
    • Балотелли перешел в «Марсель» на правах аренды
  • 17:59
    • Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
  • 17:14
    • Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ, Самодурова — вторая
    Все новости спорта

    Тарасова: Чемпионат Европы начался хорошим катанием наших девочек

    Чемпионат Европы по фигурному катанию ЧЕ по фигурному катанию-2019 Фигурное катание Календарь и медали ЧЕ по фигурному катанию
    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

    Алина Загитова
    Алина Загитова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Алина Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье — швейцарка Алексия Паганини (65,64).

    «Я думаю, что чемпионат начался хорошим катанием наших девочек. Не без ошибок обошлось, но все хорошо.

    Самодурова — молодец, сделала все, что у нее есть. У Алины была одна ошибка, за что она получила снижение.

    Последняя девочка Паганини очень хорошо каталась, достойно выступила, но наши две девочки идут с большим отрывом», — приводит слова Тарасовой телеканал «360».

    Иное впечатление на тренера произвела Станислава Константинова, которая «абсолютно сдала короткую программу», заняв 11-е место (56,76).

    «Она нервничала, не была в ногах и в итоге даже не попала в сильнейшую разминку [на произвольную программу]. Но у Константиновой такое бывает, теперь ей надо очень постараться при следующем прокате.

    На мой взгляд, она вчера зря пошла на вечернюю тренировку. Там был другой лед, другое освещение. Мне кажется, она не знала, зачем пришла туда.

    В итоге все элементы, которые еще утром были в порядке, к вечеру она сорвала. Могу засвидетельствовать, что сегодня мы видели то, что вчера было на этой тренировке», — резюмировала Тарасова.

    Произвольную программу фигуристки представят 25 января. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • ЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов
  • Вчера в 12:21
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Барселона»
  • 3.75
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ним» и «Анже» сыграют нерезультативно
  • «Ним» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Ман Сити» выиграет и во втором полуфинале
  • «Бертон Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Окажет ли «Страсбург» сопротивление ПСЖ?
  • ПСЖ — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Каролина Плишкова Теннис Australian Open. Плишкова выбила Серену Уильямс, Пуй обыграл Раонича, Джокович прошел НисикориОбзор матчей десятого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии 13:100
  • 15:33
    • Логинов и Гараничев выступят на этапах КМ в Северной Америке
  • 16:03
    • Назван состав женской сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США
  • 14:11
    • «Интер» выставил на трансфер финалиста ЧМ-2018
    «Зенит» — «Локомотив» Футбол Молодежь Семина обыграла не вышедший из отпуска «Зенит»Второй день «Кубка Матч Премьер» — в нашем обзоре прессы 00:500
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гвардиола не жалеет даже слабых соперников
  • 4.45
    •
  • 20:49
    • Тарасова: Чемпионат Европы начался хорошим катанием наших девочек
  • 20:31
    • Попов приехал в расположение «Ростова»
  • 18:58
    • Московское «Динамо» переиграло одноклубников из Бухареста
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей КХЛ. СКА разгромил минское «Динамо», ЦСКА проиграл в ЯрославлеПодробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 января Вчера в 22:330
  • 13:24
    • ПСЖ и «Зенит» близки к завершению трансфера Паредеса
  • 13:08
    • Джокович на отказе Нисикори вышел в полуфинал АО
  • 11:00
    • Пуй переиграл Раонича на Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон