Тарасова: Чемпионат Европы начался хорошим катанием наших девочек

Заслуженный тренер Россииподелилась мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Алина Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье — швейцарка Алексия Паганини (65,64).

«Я думаю, что чемпионат начался хорошим катанием наших девочек. Не без ошибок обошлось, но все хорошо.

Самодурова — молодец, сделала все, что у нее есть. У Алины была одна ошибка, за что она получила снижение.

Последняя девочка Паганини очень хорошо каталась, достойно выступила, но наши две девочки идут с большим отрывом», — приводит слова Тарасовой телеканал «360».

Иное впечатление на тренера произвела Станислава Константинова, которая «абсолютно сдала короткую программу», заняв 11-е место (56,76).

«Она нервничала, не была в ногах и в итоге даже не попала в сильнейшую разминку [на произвольную программу]. Но у Константиновой такое бывает, теперь ей надо очень постараться при следующем прокате.

На мой взгляд, она вчера зря пошла на вечернюю тренировку. Там был другой лед, другое освещение. Мне кажется, она не знала, зачем пришла туда.

В итоге все элементы, которые еще утром были в порядке, к вечеру она сорвала. Могу засвидетельствовать, что сегодня мы видели то, что вчера было на этой тренировке», — резюмировала Тарасова.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января. 0