Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на ЧЕ по шорт-треку

Российская сборная в составестала второй в эстафете на чемпионате Европы по шорт-треку в Голландии.

Победительницами стали хозяйки соревнований с результатом 4 минуты 9,396 секунды. Россиянки пересекли финишную черту с результатом 4.10,446, третье место заняли представительницы Венгрии (4.14,412).

Мужская сборная России в составе Дениса Айрапетяна, Семёна Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова стала третьей в эстафете. Россияне пробежали дистанцию 5000 метров за 6 минут 59,609 секунды.

Победителями стали действующие олимпийские чемпионы венгры с результатом 6 минут 54,168 секунды. Второе место заняли голландские шорт-трекисты (6.54,249).

В общем зачёте чемпионата Европы сборная России заняла третье место. В активе российской команды 10 медалей: две золотые, две серебряные и шесть бронзовых.

Первыми в неофициальном общекомандном зачёте стали венгры (4 золота, 4 серебра, 1 бронза), вслед за ними расположились хозяева соревнований (3, 1, 1). 0