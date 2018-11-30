IBU открыл допинг-дела в отношении четырех российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте сообщил об открытии допинг-дел в отношении четырех российских биатлонистов.

В деле фигурируют Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов.

Печенкин, как единственный действующий спортсмен из этой четверки, отстранен от выступлений.

Рабочая группа IBU предложила предъявить обвинения биатлонистам после анализа информации из системы управления данными московской антидопинговой лаборатории. Решение основано на анализе допинг-проб, взятых с 2012 по 2015 год. Выводы подкрепляются докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. 0