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    Мшвидобадзе: Серебро ЧМ — самая ценная медаль, но обидно не выиграть золото

    Дзюдо Чемпионат мира по дзюдо
    Россиянин Роберт Мшвидобадзе заявил, что расстроен упущенным шансом стать победителем чемпионата мира по дзюдо.

    Роберт Мшвидобадзе
    Роберт Мшвидобадзе
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    Чемпион Европы 2017 года Мшвидобадзе в четверг занял второе место в весовой категории до 60 килограммов, в схватке за золото уступив бронзовому призеру Олимпиады-2016 японцу Наохисе Такато.

    «Серебряная медаль для меня — самая значимая награда в карьере. Спасибо за поздравления, но я пока еще не ощущаю успеха.

    Я очень долго шел к золоту и хотел его выиграть. Обидно, что не использовал шанс стать чемпионом мира.

    Надеюсь сделать это через год в Токио. Будет сложно, но ничего страшного нет, надо биться до конца и все получится.

    Меня вырастили олимпийские чемпионы в данном весе Арсен Галстян (2012 года) и Беслан Мудранов (2016 года).

    И я им очень благодарен, они мне помогают. Надеюсь, что в 2020 году мы продолжим их победный олимпийский путь.

    Я усиленно готовился к турниру и чувствовал, что подошел в хорошей форме, и был готов биться за победу. Но в финале немного не получилось.

    Японец — очень неудобный соперник, левша, и я начал бороться не так, как сказали тренеры. Надо было отключить его правую руку, но я не смог ее нейтрализовать, он не давал мне это сделать.

    Не до конца выполнил задание, допустил ошибку и не смог выиграть. Мне надо много работать, потому что до Олимпиады в Токио остается два года», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт». 0

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