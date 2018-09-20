Мшвидобадзе: Серебро ЧМ — самая ценная медаль, но обидно не выиграть золото

Россиянинзаявил, что расстроен упущенным шансом стать победителем чемпионата мира по дзюдо.

Чемпион Европы 2017 года Мшвидобадзе в четверг занял второе место в весовой категории до 60 килограммов, в схватке за золото уступив бронзовому призеру Олимпиады-2016 японцу Наохисе Такато.

«Серебряная медаль для меня — самая значимая награда в карьере. Спасибо за поздравления, но я пока еще не ощущаю успеха.

Я очень долго шел к золоту и хотел его выиграть. Обидно, что не использовал шанс стать чемпионом мира.

Надеюсь сделать это через год в Токио. Будет сложно, но ничего страшного нет, надо биться до конца и все получится.

Меня вырастили олимпийские чемпионы в данном весе Арсен Галстян (2012 года) и Беслан Мудранов (2016 года).

И я им очень благодарен, они мне помогают. Надеюсь, что в 2020 году мы продолжим их победный олимпийский путь.

Я усиленно готовился к турниру и чувствовал, что подошел в хорошей форме, и был готов биться за победу. Но в финале немного не получилось.

Японец — очень неудобный соперник, левша, и я начал бороться не так, как сказали тренеры. Надо было отключить его правую руку, но я не смог ее нейтрализовать, он не давал мне это сделать.

Не до конца выполнил задание, допустил ошибку и не смог выиграть. Мне надо много работать, потому что до Олимпиады в Токио остается два года», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт». 0