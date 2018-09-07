Чепиков назвал выступление Драчева на конгрессе IBU достойным

Сергей Чепиков
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«Основная мотивация невосстановления нашей федерации исходила из заявлений члена антидопинговой комиссии.
В его выступлении было обозначены конкретные вопросы, в том числе и недавний скандал с четырьмя спортсменами.
Выступление президента нашей федерации было достойным. Владимир Петрович заверил, что у нас ведется работа, мы готовы к любому сотрудничеству, но немного не хватило голосов для восстановления нашей федерации: 20 проголосовали "за", 29 "против" и двое воздержались», — приводит слова Чепикова «Чемпионат». 0