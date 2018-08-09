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    Россия выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию

    Плавание
    Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию, который проходил в Глазго (Шотландия).

    Россияне
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    Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Великобритании отстала на одну награду высшей пробы, сборная Италии — на четыре.

    Россияне провели самый успешный чемпионат Европы в истории, передает «Спорт-Экспресс».

    В Сплите в 1981 году пловцам сборной СССР также удалось одержать 10 побед, но вторых мест тогда было на три меньше. В российской истории рекордным долгое время был чемпионат 1995 года, в ходе которого были завоеваны девять золотых и одна бронзовая медали. 0

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