Россия выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию

заняла первое место в медальном зачете, который проходил в Глазго (Шотландия).

Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Великобритании отстала на одну награду высшей пробы, сборная Италии — на четыре.

Россияне провели самый успешный чемпионат Европы в истории, передает «Спорт-Экспресс».

В Сплите в 1981 году пловцам сборной СССР также удалось одержать 10 побед, но вторых мест тогда было на три меньше. В российской истории рекордным долгое время был чемпионат 1995 года, в ходе которого были завоеваны девять золотых и одна бронзовая медали. 0