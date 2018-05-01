Оздоев и Щур завоевали серебро на чемпионате Европы по борьбе

Российский борец греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 87 кг, проиграл в финале чемпионата Европы, который проходит в Каспийске.

В решающем поединке он уступил грузину Роберти Коблиашвили (2:3). Бронзовыми призерами стали немец Денис Кудла и швед Кристофер Берг.

В весовой категории до 130 кг российский борец греко-римского стиля Виталий Щур дошел до финала, где сильнее его оказался турок Рыза Каяалп — 1:2.

Бронзу завоевали румын Алин Чиурариу и грузин Якоб Каджая.

Российский борец греко-римского стиля Заур Кабалоев стал бронзовым призером в весе до 63 кг, победив в малом финале болгарина Николая Вичева (9:0).

Еще одну бронзу получил молдаванин Дониор Исламов. Золото в этом весе получил румын Михай Михут, победивший норвежца Стига-Андре Берге (3:2).