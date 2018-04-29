Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана

Британский пилот «Мерседеса»победил на четвертом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана, который проходил в Баку.

Второе место занял Кими Райкконен из «Феррари». На третьей позиции Серхио Перес из «Форс Индии». Четвертым стал партнер Райкконена и лидер сезона Себастьян Феттель.

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошел уже на первом круге гонки, попав в аварию, его напарник по команде Лэнс Стролл привез команде первые очки в сезоне, финишировав воьсмым.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Кими Райкконен («Феррари») — +2,460

3. Серхио Перес («Форс Индия») — +4,024

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +5,329

5. Карлос Сайнс («Рено») — +7,515

6. Шарль Леклер («Заубер») — +9,158

7. Фернандо Алонсо («Макларен») — +10,931

8. Лэнс Стролл («Уильямс») — +12,546

9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +14,152

10. Брендон Хартли («Торо Россо») — +18,030

11. Маркус Эрикссон («Заубер») — +18,512

12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +24,720

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +30,663