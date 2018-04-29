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    Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана

    Автоспорт Формула-1
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    Льюис Хэмилтон
    На фото:Льюис Хэмилтон
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил на четвертом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана, который проходил в Баку.

    Второе место занял Кими Райкконен из «Феррари». На третьей позиции Серхио Перес из «Форс Индии». Четвертым стал партнер Райкконена и лидер сезона Себастьян Феттель.

    Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошел уже на первом круге гонки, попав в аварию, его напарник по команде Лэнс Стролл привез команде первые очки в сезоне, финишировав воьсмым.

    Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Кими Райкконен («Феррари») — +2,460
    3. Серхио Перес («Форс Индия») — +4,024
    4. Себастьян Феттель («Феррари») — +5,329
    5. Карлос Сайнс («Рено») — +7,515
    6. Шарль Леклер («Заубер») — +9,158
    7. Фернандо Алонсо («Макларен») — +10,931
    8. Лэнс Стролл («Уильямс») — +12,546
    9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +14,152
    10. Брендон Хартли («Торо Россо») — +18,030
    11. Маркус Эрикссон («Заубер») — +18,512
    12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +24,720
    13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +30,663

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