Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана

Второе место занял Кими Райкконен из «Феррари». На третьей позиции Серхио Перес из «Форс Индии». Четвертым стал партнер Райкконена и лидер сезона Себастьян Феттель.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошел уже на первом круге гонки, попав в аварию, его напарник по команде Лэнс Стролл привез команде первые очки в сезоне, финишировав воьсмым.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Кими Райкконен («Феррари») — +2,460
3. Серхио Перес («Форс Индия») — +4,024
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +5,329
5. Карлос Сайнс («Рено») — +7,515
6. Шарль Леклер («Заубер») — +9,158
7. Фернандо Алонсо («Макларен») — +10,931
8. Лэнс Стролл («Уильямс») — +12,546
9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +14,152
10. Брендон Хартли («Торо Россо») — +18,030
11. Маркус Эрикссон («Заубер») — +18,512
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +24,720
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +30,663