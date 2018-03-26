Шипулин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Российский биатлониствыразил соболезнования семьям и близким погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По уточненным данным, при пожаре погибли 48 человек.

«Сегодня утром я узнал о страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. В такие минуты все остальное отходит на второй план. Страшно, когда гибнут люди. Еще страшнее, когда это происходит с детьми. Такой ужас просто не укладывается в голове. Сейчас все мои мысли и мысли нашей семьи вместе с семьями и близкими погибших при пожаре. Примите наши искренние и глубокие соболезнования. Дай вам Бог сил», — написал Шипулин на своей странице в Instagram.