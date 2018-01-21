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    Медаль Шипулина, благородная Домрачева, очередная дуэль Фуркада и Бё

    Итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве

    Биатлон
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    Дарья Домрачева
    Дарья Домрачева
    biathlonworld.com
    Антон Шипулин во второй раз в сезоне завоевал медаль в индивидуальной дисциплине, Анастасия Кузьмина снова в тени, Мартен Фуркад продлил подиумную серию до 18 подряд, и другие события в итогах заключительного предолимпийского этапа Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

    Два золота Йоханнеса Бё, победа Мартена Фуркада в масс-старте

    Этап в итальянском Антхольц-Антерсельве имеет свою сложность. Во-первых, трасса находится на высокогорье, что обуславливает определенную специфику в подготовке. Многие спортсмены нуждаются в акклиматизации, но организм может реагировать на нагрузки по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей. Кроме этого итальянский этап добавил сюрпризов в плане погодных условий. Периодические порывы ветра и яркое солнце (а иногда и то и другое вместе) сделали очень сложной работу на огневых рубежах. В итоге даже лучшие стрелки зачастую не обходились на стрельбе без штрафных кругов. Нередко встречались и полные завалы, когда биатлонисты не закрывали по три или даже четыре мишени из пяти.

    Тем не менее, в мужских дисциплинах вся эта специфика никак не повлияла на лидирующие позиции Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё. С той лишь разницей, что, как оказалось, Бё на высокогорье чувствовал себя гораздо лучше на лыжне, что и определило успех норвежца в первых двух гонках уик-энда.

    В спринте Мартен Фуркад оказался одним из немногих, кто оба огневых рубежа прошел без промахов. Йоханнес Бё, напротив, допустил один промах на лёжке и, казалось, должен был уступить французу. Особенно, если учесть, что на предыдущем этапе Фуркад разбил соперника именно на лыжне. Но Антхольц оказалась гораздо удобнее норвежцу, который не просто отыграл отставание по времени, а и привез Фуркаду почти 13 секунд преимущества. Точнее будет сказать, что Фуркад не догнал Бё, так как Мартен имел более поздний номер и шел по времени своего главного соперника в сезоне, однако ничего не смог поделать с Йоханнесом.

    Собственно, как и партнер Бё по команде Ларс Биркеланд, который также с двумя промахами претендовал даже на победу, но остановился на последнем круге. В итоге лишь 6-е место и более минуты отставания от Бё, который, напомним, намотал еще круг штрафа. Йоханнес реально лете по дистанции и остановить его было невозможно.

    Совсем чуть-чуть не хватило до медали в спринте нашему Антону Шипулину, который с одним промахом уступил всего четыре секунды немцу Арнду Пайфферу. Однако уже в пасьюте россиянин взял реванш у немца. Оба допустили по одному промаху на четырех огневых рубежах, но более быстрый ход на лыжне позволил Шипулину во второй раз в сезоне приехать на подиум в индивидуальной дисциплине. Напомним, до этого Антон стал бронзовым призером также в пасьюте на этапе в Анси, а затем вместе с партнерами по команде приехал на бронзу в эстафете в Рупольдинге.

    Ну а Бё и Фуркад опять разделили первые места. Снова в пользу Бё, который к быстрой лыжне добавил идеальную стрельбу, закрыв все 20 мишеней на четырех огневых рубежах, и привез французу, допустившему один промах на лежке, минуту на финише.

    Казалось, что в масс-старте Бё оформит золотой хет-трик, настолько сильно он выглядел на этапе, но норвежца подвела стрельба. Катастрофические пять промахов и только 6-е место. Стабильность – это как раз то, чего не хватает Йоханнесу и то, что позволяет Фуркаду быть королем мужского биатлона.

    Фуркад также допускал промахи, но лишь два, и этого хватило для того, чтобы завоевать золотую медаль и продлить свою фантастическую подиумную серию до 18 этапов подряд. Абсолютно нереальные цифры, которые сейчас воспринимаются как должное, но вряд ли кто-то когда-то (по крайней мере, в ближайшее время) сможет повторить это достижение. И ведь Фуркад вполне может довести число подиумов подряд даже до 20 – остановить мартена может лишь он сам. Смотрите и наслаждайтесь, пока есть такая возможность. Мы с вами живем в эпоху легенд биатлона.

    Впрочем, без норвежцев на подиуме масс-старта все равно не обошлось. За Йоханнеса Бё отыгрался брат Тарьей Бё, который всего на три секунды отстал от Фуркада на финише и занял второе место. Третьим пришел еще один норвежец Эрленд Бьонтегард, для которого этот подиум стал первым в сезоне.

    Благородная Домрачева, Кузьмина по-прежнему в тени

    Этап в Рупольдинге стал провалом для Анастасии Кузьминой, которая потеряла лидерство в общем зачете, а Антерсельва лишь продолжила падение словацкой биатлонистки. Впрочем, не одна она испытала проблемы на этапе. Как мы уже говорили, многие не смогли приспособиться к яркому солнцу во время спринта, и у женщин, которые стартовали днем ранее чем мужчины, ситуация была еще более сложной.

    Как итог, та же Кузьмина настреляла три круга штрафа на двух рубежах и пришла к финишу только 18-й. Не справилась со стрельбой и лидер общего зачета Кайса Маккарайнен, которая с теми же тремя промахами финишировала 26-й.

    В итоге победа сенсационно досталась норвежке Тирилл Экхофф, которая, имея поздний 71-й стартовый номер, сумела удивить не только болельщиков и специалистов, но даже саму себя. Ни одного промаха и что еще более важно – отличный ход! Экхофф на 12 секунд опередила Лауру Дальмайер, которая уже начинала праздновать победу. Стоить отметить также третье место чешки Вероники Витковой.

    В пасьюте Экхофф растеряла все преимущество. Несмотря на хороший ход по дистанции, она допустила четыре промаха на стрельбе, что выбросило ее за пределы подиума. Дальмайер была не столь расточительна. Опять же – стабильность, один из важнейших факторов в биатлоне, о чем мы говорили выше. Немка в своей лучшей форме чем-то напоминает Фуркада и в пасьюте спокойно довела дело до победы, допустив лишь один промах.

    Гораздо более драматично разворачивалась борьба за второе место. Благородный поступок белоруски Дарьи Домрачевой еще долго будут вспоминать в спортивном мире. Наступив на палку Доротеи Вирер на финише, она не стала обгонять итальянку и дала ей закончить гонку второй народном этапе. Стоит также отметить два шикарных прорыва с глубины – итальянка Лиза Витоцци, начав преследование 40-й, пришла на финиш 9-й, а Кайса Маккарайнен поднялась с 26-й позиции на 5-ю.

    Благородство Домрачевой в гонке преследования не только подняло карму спортсменки – судьба вернула долг Дарье уже на следующий день в масс-старте, который принес ей второе золото в сезоне. Домрачева допустила лишь один промах и достаточно уверенно заняла первое место.

    Также в масс-старте добралась, наконец, до подиума Кузьмина, что немного улучшило настроение спортсменке перед Олимпийскими играми. Отмечаем и третье место Кайсы Маккарайнен, которая настреляла четыре круга штрафа, но снова пролетела трассу по лыжне, а вот Дальмайер оказалась лишь пятой.

    Российские итоги

    Как мы уже отмечали выше, но не жалко и повторить, хороший этап выдал Антон Шипулин, который, похоже, набрал неплохую форму. Антон улучшил свою скорость на лыжне и повысил стабильность на стрельбе. Конечно, не без нюансов. Снова три промаха в масс-старте, но спишем это на усталость после двух хороших гонок и специфику этапа.

    У девушек ближе всего к подиуму была лидер нашей команды Екатерина Юрлова, которая в спринте заняла 6-е место, закрыв все мишени. В пасьюте, правда, Юрлова допустила целых три промаха, но даже в случае идеальной стрельбы зацепиться за подиум с ее скоростью было бы почти невозможно. Слишком мощно выступили лидеры, а Юрлова в их число пока не входит. Но Екатерина стабильно отработала этап, что помогло ей занять 10-е место в масс-старте. Такие результаты не могут не внушать оптимизма перед играми в Пхенчхане.

    Что касается остальных спортсменов, стоит отметить 8-е место Антона Бабикова в спринте, и в целом неплохое выступление мужчин с точки зрения перспектив в мужской эстафете на Олимпийских играх. Все пять человек отобрались в гонку преследования по итогам спринта – Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Причем Бабиков и Цветков вошли в топ-20 и все, кроме Бабикова, улучшили свои позиции в пасьюте.

    У девушек ситуация менее радостная. Хорошо выступила лишь Екатерина Юрлова, тогда как Ульяна Кайшева и Дарья Виролайнен вовсе не отобрались в гонку преследования, завершив спринт за пределами первых 60-ти спортсменок, Татьяна Акимова заняла только 31-е место, а Ирина Услугина – 42-е. Улучшить свои результаты в пасьюте девушкам тоже не удалось. О масс-старте в исполнении Акимовой лучше вообще ничего не говорить – пять промахов, ужасный ход по трассе и последнее 30-е место.

    Что дальше?

    А дальше нас ждут Олимпийские игры в Пхечхане, к которым все биатлонисты так или иначе готовились на протяжении предыдущих шести этапов Кубка мира.

    В программе ОИ нас ждет по пять женских и мужских дисциплин — индивидуальная гонка, спринт, пасьют, масс-старт и эстафета. Кроме того, также будет разыгрываться медаль в смешанной эстафете. Таким образом, в общей сложности будет разыграно 11 комплектов наград.

    Естественно, наибольшие медальные надежды России связаны с мужской эстафетой и Антоном Шипулиным. Возможно, сможет преподнести сюрприз Антон Бабиков, воспользоваться ошибками лидеров вполне по силам Екатерина Юрловой.

    Уже после Олимпийских игр в Южной Корее в марте 2018 года нас ждут три заключительных этапа Кубка мира – в финском Контиолахти, норвежском Хольменколлене и российской Тюмени. Но об этом говорить пока слишком рано. Все силы спортсменов будут брошены на главный старт четырехлетия – Зимние Олимпийские игры.

    Программа биатлона на Олимпиаде в Пхенчхане

    10 февраля, суббота, 14:15 — Женщины. Спринт (7,5 км.)
    11 февраля, воскресенье, 14:15 — Мужчины. Спринт (10 км.)
    12 февраля, понедельник, 13:10 — Женщины. Пасьют (10 км.)
    12 февраля, понедельник, 15:00 — Мужчины. Пасьют (12,5 км.)
    14 февраля, среда, 14:05 — Женщины. Индивидуальная гонка (15 км.)
    15 февраля, четверг, 14:00 — Мужчиы. Индивидуальная гонка (20 км.)
    17 февраля, суббота, 14:15 — Женщины. Масс-старт (12,5 км.)
    18 февраля, воскресенье, 14:15 — Мужчины. Масс-старт (15 км.)
    20 февраля, вторник, 14:15 — Смешанная эстафета (женщины 2х6 км., мужчины 2х7,5 км.)
    22 февраля, четверг, 14:15 — Женщины. Эстафета (4х6 км.)
    23 февраля, пятница, 14:15 Мужчины. Эстафета (4х7,5 км.)

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