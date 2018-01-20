Фигурное катание. Загитова выше Медведевой, мировой рекорд Пападакис и Сизерона

Танцы на льду. Произвольный танец

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон завоевали золото чемпионата Европы в танцах на льду.

По итогам короткого и произвольного танцев французский дуэт набрал 203,16 балла, установив мировые рекорды по общей сумме баллов и в произвольной программе.

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Второе место заняли россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, результат которых составил 187,13 балла.

Третьими стали еще одни представители России Александра Степанова и Иван Букин – 184,86 балла.

Другой российский дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро стал шестым – 168,45 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольный танец 1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 121,87 (мировой рекорд)2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 112,703. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 109,484. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 106,175. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 105,896. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 103,107. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 99,878. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 99,689. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 98,9710. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 98,43

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Итоговый результат 1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 203,16 (мировой рекорд)2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 187,133. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 184,864. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 180,655. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 177,756. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 168,457. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 168,428. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 165,039. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 164,9010. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 164,48

Женщины. Произвольная программа

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве.

Загитова, лидировавшая после проката короткой программы, стала лучшей и в произвольной, получив от судей 157,97 балла, и в сумме за две программы набрала 238,24 балла.

Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Евгения Медведева стала второй в произвольной программе — 154,29 балла и по сумме двух программ — 232,86 очка.

Бронзовым призером континентального первенства стала итальянка Каролина Костнер — 204,25 балла.

Еще одна россиянка Мария Сотскова стала четвертой с результатом 200,81 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа 1. Алина Загитова (Россия) – 157,972. Евгения Медведева (Россия) – 154,293. Мария Сотскова (Россия) – 132,114. Каролина Костнер (Италия) – 125,955. Луна Хендрикс (Бельгия) – 121,786. Николь Райичова (Словакия) – 110,897. Николь Шотт (Германия) – 109,478. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 106,809. Алексия Паганини (Швейцария) – 106,6710. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 105,56