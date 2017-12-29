ФИС отстранила от соревнований 11 российских лыжников

Решение о временном отстранении Никиты Крюкова, Натальи Матвеевой и Александра Бессмертных было принято 22 декабря.
Ранее 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Крюков, Матвеева и Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил.
Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.
Позже FIS также не допустила лыжников до участия в соревнованиях под эгидой организации.