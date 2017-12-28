FIS не стала отстранять Ассоциацию лыжных видов спорта России

Соревнования по сноуборду не перенесут из России

На фото: Соревнования по сноуборду не перенесут из России fis-ski.com

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что не собирается приостанавливать деятельность Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) за допинговые нарушения.

Вместе с тем, организация вынесла российской ассоциации предупреждение.

Совет Международной федерации лыжного спорта также не стал накладывать запрет на проведение на территории России запланированных ранее международных соревнований по лыжному спорту и сноуборду.

«Международные соревнования по лыжным видам спорта и сноуборду, запланированные в календаре FIS на сезон-2017/18, могут быть проведены в России согласно расписанию», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК в период с ноября по декабрь пожизненно отстранила 11 российских лыжников от участия в Олимпиадах, а также анннулировала их результаты на Играх 2014 года