Волейболистки «Динамо» завоевали Кубок России

Казанскоеодержало победу над красноярскимв финальном матче Кубка России 2017 года.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:18, 25:20).

Казанское «Динамо» в четвертый раз в истории завоевало Кубок России. Ранее клуб выигрывал трофей в 2010, 2012 и 2016 годах.

Третье место в розыгрыше Кубка России занял саратовский «Протон».