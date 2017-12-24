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    Волейболистки «Динамо» завоевали Кубок России

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    Волейболистки «Динамо»
    На фото:Волейболистки «Динамо»
    Казанское «Динамо» одержало победу над красноярским «Енисеем» в финальном матче Кубка России 2017 года.

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:18, 25:20).

    Казанское «Динамо» в четвертый раз в истории завоевало Кубок России. Ранее клуб выигрывал трофей в 2010, 2012 и 2016 годах.

    Третье место в розыгрыше Кубка России занял саратовский «Протон».

    Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал
    «Динамо-Казань» – «Енисей» — 3:0 (25:20, 25:18, 25:20)
    «Динамо»: Королева (10), Воронкова (12), Маммадова (16), Старцева – К (2), Василева (14), Самойленко (8) – стартовая шестерка, Уланова (либеро), Котикова.«Енисей»: Манзюк (5), Ефимова Е. (6), Малых (16), Фролова – К (8), Русакова В. (5), Перетятько – стартовая шестерка, Крючкова (либеро), Ефимова О., Щеглова (1), Молодцова (1).Очки – 75:58, подача – 7:4, атака – 45:34, блок – 10:4, приём – 41%:34% , ошибки – 18:18.
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