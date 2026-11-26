Кирилл Капризов провёл на льду 26 минут и остался без очков в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:4). В этой же встрече оборвалась и серия «Миннесоты» — команда набирала очки в 15 матчах подряд, выиграв 12 из них. Обе серии стали рекордными для клуба.

Кирилл Капризов globallookpress.com

За 15 матчей Капризов набрал 32 очка

Капризов повторил свой же клубный рекорд в воскресной игре с «Ванкувером» — 14 игр подряд с очками, а затем совершил четыре результативных действия против «Сан-Хосе» и продлил серию до 15 матчей. На этом отрезке он забросил 8 шайб и отдал 24 передачи, поучаствовав в 32 из 63 голов команды. Столько же игр подряд с очками среди россиян проводили лишь Евгений Малкин и Артемий Панарин.

Матч с «Ютой» прервал и другую серию Капризова — в шести предыдущих встречах он отдавал минимум по две голевые передачи: до него за всю историю НХЛ такое удавалось только восьми игрокам. С 49 очками Капризов по-прежнему второй в списке бомбардиров сезона, впереди — только Коннор Макдэвид с 59.

Капризов в матче с «Ютой» globallookpress.com

Зато очки набрали пять других россиян

Три российских игрока набрали очки за «Юту» во втором периоде. Сначала Михаил Сергачёв поучаствовал в розыгрыше большинства, после которого Логан Кули сделал счёт 2:0. «Миннесота» отыграла одну шайбу, но уже через 44 секунды Дмитрий Симашев забил с передачи Даниила Бута и вернул гостям преимущество в два гола.

За четыре минуты до конца бросок Данилы Юрова подправил Блейк Коулман — 3:4. В ассистенты также записали Якова Тренина. В концовке «Миннесота» получила четыре минуты большинства, но сравнять счёт так и не смогла. «Уайлд» не смогли набрать очки впервые с 23 октября, когда проиграли «Калгари» (1:2), и потерпели первое домашнее поражение в основное время в сезоне.