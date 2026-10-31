Вратарь «Калгари Флэймз» Девин Кули может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Девин Кули globallookpress.com

29-летний канадский голкипер получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз» (0:4) в результате столкновения с форвардом «нефтяников» Колтоном Даком. В текущем сезоне Кули принял участие в семи играх, одержал четыре победы при 91,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,69.

В связи с травмой основного вратаря руководство «Флэймз» вызвало из фарм-клуба АХЛ 23-летнего российского голкипера Арсения Сергеева.