Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Кудашов globallookpress.com

«Неполноценная игра: плохой первый период, дальше выправили игру, два периода сыграли лучше. Несмотря на счёт, игра могла развернуться как в одну, так и в другую сторону. Надеюсь, весь лимит неудач мы исчерпали, поэтому удача нам сопутствовала. Просто так она не сопутствует: игроки действовали самоотверженно, вратарь хорошо, голы забили хорошие. Заслужили победу, трудились, старались.

Игра Карпухина? Он ещё несколько блокированных бросков сделал. Думаю, мы его ещё в ворота поставим.

Подписание Пелино в тренерский штаб? Мы и летом с ним говорили, тогда у него были семейные проблемы, сейчас они решились.

Травмированные? Шашкова дней 10 ждать, Галкина недели две-три. Слепышев — в лучшем случае через три месяца, в худшем — через шесть. Максимальные сроки вышли, не всё хорошо, надеялись на более лёгкий исход, надеемся на его природное здоровье.

Звено Каштанова в большинстве? Всему своё время.

Почему пока не получается провести цельный матч? Сам бы хотел знать. Мы работаем, видим моменты, которые надо исправлять, улучшать, пытаюсь поменять рисунок игры. Разные игроки бывают, иногда надо подстраивать систему под них», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

«Автомобилист» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.