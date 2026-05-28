Себастьян Ахо, нападающий «Каролины», установил новый рекорд клуба по количеству голов, забитых в большинстве в Кубке Стэнли.

В первом периоде четвертого матча финала Восточной конференции против «Монреаля» (4:0) 28-летний финский игрок поразил ворота соперника в большинстве.

Этот гол стал 11-м в его карьере в плей-офф за «Харрикейнз» в большинстве. Ахо обошел по этому показателю Эрика Стаала, который забросил 10 шайб в большинстве за 43 матча. Третье место занимает Род Бриндамор с 8 голами в большинстве в 72 играх плей-офф.

«Каролина» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится на арене «Леново Центр» в Роли в субботу, 30 мая, начало игры запланировано на 03:00 по московскому времени.