Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

Несмотря на результативное действие россиянина, «Уайлд» уступили в зрелищной встрече со счётом 6:9. Этот матч стал для Тарасенко 128-м в карьере в рамках Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на чистое девятое место среди российских игроков, обойдя голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского.

Следующим ориентиром для форварда остаётся Сергей Гончар, на счету которого 141 игра в плей-офф.

Напомним, в первом раунде «Миннесота» оказалась сильнее «Даллас Старз». В серии второго раунда против «Колорадо» команда на данный момент уступает — 0:1.