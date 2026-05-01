Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил рекорд XXI века по показателю полезности среди нападающих в первом раунде Кубка Стэнли, сообщает TSN.

По итогам серии с «Далласом» 29-летний россиянин завершил стартовый раунд плей-офф с показателем «+11». Это лучший результат среди форвардов в XXI веке. Ранее аналогичное достижение принадлежало нападающему «Бостона» Натану Хортону, который показал такую статистику в 2013 году.

В XX веке подобного показателя добивался легендарный Уэйн Гретцки, выступавший за «Эдмонтон» в 1981 году.

«Миннесота» выиграла серию у «Далласа» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд Кубка Стэнли-2026. Сам Капризов в шести матчах набрал 9 (2+7) очков.