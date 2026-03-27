Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает переписывать историю НХЛ. В матче регулярного чемпионата против «Юты» (7:4) 40-летний форвард оформил хет-трик и был признан первой звездой встречи.

Овечкин установил новый рекорд лиги по количеству команд, в ворота которых он забрасывал по три шайбы. «Юта» стала уже 21-м таким клубом в его карьере. Ранее достижение принадлежало легендарному экс-форварду «Детройта» Бретту Халлу.

Овечкин продолжает погоню за главным снайперским рекордом в истории НХЛ. На его счету уже 1003 шайбы с учётом плей-офф, и до показателя Уэйна Гретцки остаётся всего 13 голов.