«Оттава» выиграла третий матч подряд и сейчас занимает 10-е место в Восточной конференции (83 очка после 70 игр). «Рейнджерс» (65 очков после 71 встречи) располагается на 16-м месте, у команды пять поражений кряду.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок в створ из 33.

Единственную шайбу хозяев забросил нападающий Конор Шири. У гостей отличились форварды Уоррен Фогеле и Шейн Пинто.

«Оттава» выиграла у «Рейнджерс» на своём льду — 2:1.

В ночь на 24 марта за океаном прошёл только один матч регулярного чемпионата НХЛ.

