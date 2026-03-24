В ночь на 24 марта за океаном прошёл только один матч регулярного чемпионата НХЛ.
«Оттава» выиграла у «Рейнджерс» на своём льду — 2:1.
Единственную шайбу хозяев забросил нападающий Конор Шири. У гостей отличились форварды Уоррен Фогеле и Шейн Пинто.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок в створ из 33.
«Оттава» выиграла третий матч подряд и сейчас занимает 10-е место в Восточной конференции (83 очка после 70 игр). «Рейнджерс» (65 очков после 71 встречи) располагается на 16-м месте, у команды пять поражений кряду.