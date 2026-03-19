Напомним, что российский нападающий является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 922 голами. С учётом плей‑офф у него 999 заброшенных шайб в 1 721 матче. Лидером по этому показателю продолжает оставаться Гретцки (1 016 заброшенных шайб).

По этому показателю 40‑летний россиянин опередил легендарного защитника Горди Хоу, на счету которого 449 заброшенных шайб в домашних встречах.

Шайба нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Оттавы» (4:1) стала для него 450‑й в регулярном чемпионате НХЛ на своем льду.

