Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис высказался о перспективах «Эдмонтона» в борьбе за Кубок Стэнли в нынешнем сезоне.

Коннор Макдэвид — нападающий «Эдмонтона»

«Какой будет финал? Пфф, скорее всего, "Колорадо" против "Тампы".

"Баффало"? Мы ждали "Сэйбрз" больше 20 лет в плей-офф, и, конечно, есть смысл о них говорить, но мне не верится, что они смогут побороться за кубок.

Я жду "Эдмонтон" в финале, это их последний шанс взять своё. Там Макдэвид, там Драйзайтль — они стареют, очень жаль, если они не смогут при всех их индивидуальных успехах взять кубок», — сказал Каспарайтис Чемпионату.

«Эдмонтон» занимает 7-е место в таблице Западной конференции с 75-ю очками в активе после 68-и сыгранных матчей.

