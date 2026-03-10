Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итог матча против «Спартака» (4:1).

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Никакого груза после поражений не было. Я говорил, что мы ищем сочетания. Сложно пройти регулярный чемпионат без спадов. Нужно обращать внимание, в каком состоянии команда, от этого отталкиваться. Не скажу, что после Дальнего Востока у нас были провал или паника.

В каких-то моментах не выжимали, что создавали, были поражения по буллитам. Мы готовимся к самому важному отрезку. Важно было сохранять стабильность весь матч. Ребята сыгрываются», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

«Ак Барс» набрал 88 очков, занимая третье место в Восточной конференции. «Спартак» с 74 баллами остался на восьмой строчке Запада.