По окончании встречи «Вашингтона» с «Ютой», в которой столичный клуб уступил со счётом 2:3, на площадке произошла массовая потасовка.

Александр Овечкин globallookpress.com

После сирены несколько игроков устроили выяснение отношений, и эпизод быстро перерос в общее столкновение.

Александр Овечкин в конфликт вмешиваться не стал. Нападающий «Кэпиталз» оттеснил в сторону Михаила Сергачёва, чтобы избежать его участия в стычке. Российские хоккеисты, как и вратари обеих команд, остались вне инцидента.

Сергачёв по ходу матча сумел отличиться заброшенной шайбой. В текущем чемпионате 27-летний защитник набрал уже 42 очка — 10 голов и 32 передачи в 61 игре. Овечкин провёл на льду 18 минут и 30 секунд, но очков в этой встрече не набрал.