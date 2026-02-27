Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об интриге в предстоящих матчах плей-офф КХЛ сезона 2025/2026.
«Интрига в КХЛ замечательная, будущий чемпион неизвестен! Все 16 команд, которые выйдут в плей-офф, равны по уровню.
Они точно навяжут друг другу борьбу, а мы увидим интересные расклады», — сказал Быков LiveResult.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив», который в финальной серии одолел «Трактор».
Последние матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/2026 состоятся 20-го марта.