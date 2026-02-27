Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив» , который в финальной серии одолел «Трактор» .

Wanted: один из самых дорогих игроков КХЛ кинул «Автомобилист» и уехал в США?

Они точно навяжут друг другу борьбу, а мы увидим интересные расклады», — сказал Быков LiveResult.

«Интрига в КХЛ замечательная, будущий чемпион неизвестен! Все 16 команд, которые выйдут в плей-офф, равны по уровню.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об интриге в предстоящих матчах плей-офф КХЛ сезона 2025/2026.

2.24

Прогнозы•Послезавтра 03:00 Монреаль — Вашингтон. Прогноз и ставка «Монреаль» вернется к победным результатам дома

Хоккей•Сегодня 21:41 «Северсталь» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 19:40 «Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 19:13 «Авангард» — «Металлург Мг»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 19:28 «Салават Юлаев» — «Трактор»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•Вчера 17:04 Wanted: один из самых дорогих игроков КХЛ кинул «Автомобилист» и уехал в США?

Хоккей•23/02/2026 09:55 Неделя КХЛ: «Торпедо», ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф, «Сочи» потерял математические шансы

Милан-2026•22/02/2026 19:16 «Звездно-полосатый» реванш: сборная США обыграла Канаду в матче за олимпийское золото

Милан-2026•23/02/2026 02:49 Почему НХЛ то отпускает игроков на Олимпиаду, то нет? Короткий ответ: деньги

Хоккей•22/02/2026 07:47 Самоустранение: как минское «Динамо» лишает себя шансов на Кубок Гагарина

Выбор читателей

Милан-2026•22/02/2026 21:36 Канада — США: вот как американцы выиграли золото Олимпиады. Фотогалерея

Милан-2026•19/02/2026 18:25 Искусство быть собой: секрет успеха Алисы Лю

Милан-2026•20/02/2026 04:51 Падение Петросян: как именно россиянка осталась без медали. Фотогалерея

Футбол•21/02/2026 16:27 Слишком рано и слишком много: почему Флику пора вспомнить, что Ямаль — не робот

Милан-2026•24/02/2026 04:41 Безумный Милан: 14 самых странных историй Олимпиады-2026

Самое интересное

Футбол•31/12/2025 08:15 На кофейной гуще. Отставка Семака, трансфер Батракова, Дзюба в сборной и ещё 7 предсказаний на 2026 год

Футбол•31/12/2025 15:39 Месси, Роналду, Мбаппе, Холанн или Кейн: кто стал лучшим бомбардиром 2025 года?

Футбол•31/12/2025 13:41 Победители и неудачники 2025-го: первый титул Кейна, нестареющие Месси и Роналду, проблемный Винисиус и умопомрачительный футбол сборных

Бои•31/12/2025 10:23 Второй пояс Махачева, возвращение Яна, уход Джонса — главные итоги UFC в 2025 году