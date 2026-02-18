Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Амура» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Присутствовала нервозность у ребят. Неплохой первый период, но допустили ошибку и отдали инициативу. Молодцы, что реализовали большинство, но в овертайме допустили ошибку и пропустили.

«Сибирь» не смогла найти ключей для прохождения средней зоны? Вроде бы разгоняли атаку, но не могли зацепиться, чтобы создать позиционную атаку«, — приводит слова Люзенкова "Чемпионат".

«Сибирь» с 56 очками занимает 8-е место в Восточной конференции.