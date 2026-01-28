Нападающий казахстанского «Барыса» Кирилл Савицкий восстановился после травмы и был исключён из списка травмированных. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Кирилл Савицкий globallookpress.com

30-летний форвард оказался в лазарете 10 января, при этом характер повреждения официально не раскрывался. В текущем сезоне Савицкий принял участие в 39 матчах, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

На данный момент «Барыс» набрал 39 очков и располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.