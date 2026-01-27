Пресс-служба НХЛ назвала трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Андрей Василевский globallookpress.com

Первой звездой НХЛ стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Вратарь отразил все 28 бросков и помог своей команде одержать домашнюю «сухую» победу над «Ютой» со счётом 2:0. Эта победа стала для Василевского 354-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой дня признан вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин также оформил шат-аут, отразив 21 бросок в матче против «Филадельфии Флайерз» (4:0).

Третью звезду игрового дня получил шведский защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм, который в игре с «Анахайм Дакс» (7:4) оформил первый хет-трик в своей карьере.