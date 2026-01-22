«Торпедо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Егор Виноградов — нападающий «Торпедо» globallookpress.com

В 1-м периоде нижегородцы забросили 2 шайбы, отличились Егор Виноградов на 10-й минуте и Егор Соколов на 17-й минуте.

Во 2-м отрезке команды забросили по 2 шайбы. У «Торпедо» голами отметились Амир Гараев на 20-й минуте и Василий Атанасов на 30-й минуте.

В составе «Шанхайских Драконов» голы записали на свой счет Илья Каблуков на 36-й минуте и Борна Рендулич на 39-й минуте.

В заключительном отрезке «Торпедо» забросило еще 3 шайбы, отличились Владимир Ткачёв на 40-й минуте, Сергей Гончарук на 51-й и Дмитрий Шевченко на 56-й минуте.

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 62 очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции с 43 баллами.