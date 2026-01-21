Хоккейный клуб «Шанхай Драконы» совершил обмен с «Адмиралом», в результате которого китайская команда усилилась 25-летним защитником Владиславом Леонтьевым. Дальневосточный клуб получил денежную компенсацию за трансфер.
По информации пресс-службы «Шанхайских Драконов», контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона. Генеральный менеджер китайской команды Игорь Варицкий положительно оценил это приобретение.
За время выступлений в КХЛ Леонтьев сыграл 176 матчей и набрал 31 очко (6 голов и 25 передач).