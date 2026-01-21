За время выступлений в КХЛ Леонтьев сыграл 176 матчей и набрал 31 очко (6 голов и 25 передач).

По информации пресс-службы «Шанхайских Драконов», контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона. Генеральный менеджер китайской команды Игорь Варицкий положительно оценил это приобретение.

Хоккейный клуб «Шанхай Драконы» совершил обмен с «Адмиралом» , в результате которого китайская команда усилилась 25-летним защитником Владиславом Леонтьевым . Дальневосточный клуб получил денежную компенсацию за трансфер.

2.10

Прогнозы•Завтра 17:00 Металлург Мг — Сибирь. Прогноз и ставка «Металлург» Мг покажет высокий класс исполнения

Хоккей•Сегодня 14:49 «Адмирал» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 19:13 «Автомобилист» — «Сибирь»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•19/01/2026 22:07 «Динамо Москва» — «Северсталь»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•19/01/2026 21:14 «Локомотив» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•19/01/2026 20:34 В «Шанхае» тренер-абьюзер из НХЛ: кто еще из нарушителей закона нашёл пристанище в КХЛ

Хоккей•19/01/2026 10:10 Неделя КХЛ: победная серия «Автомобилиста», взрывная «Магнитка», юбилей Вадима Шипачева

Хоккей•15/01/2026 17:04 «Шанхай» — не «Вегас»: здоровье вынудило Жерара Галлана покинуть КХЛ

Хоккей•12/01/2026 09:59 Неделя КХЛ: «Трактор» — в топ-5 Востока, «Салават Юлаев» — седьмой, «Северсталь» — на 1-й строчке Запада

Хоккей•09/01/2026 19:29 Хитрый русский: как Замула обошёл правила, чтобы остаться в НХЛ

Выбор читателей

Футбол•17/01/2026 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Футбол•17/01/2026 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?

Футбол•19/01/2026 02:41 Финал, каких больше не будет. Сенегал вырвал Кубок Африки у Марокко сквозь хаос и безумие

Футбол•16/01/2026 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол

Футбол•14/01/2026 14:29 Как «Реал» отказался от Алонсо: вся закулисная история — от власти Переса до вспышки Винисиуса

Самое интересное

Футбол•25/12/2025 14:40 Напарник для Бруну: Балеба и другие кандидаты в центр поля «Манчестер Юнайтед»

Футбол•25/12/2025 12:52 Заложник «Фантастической четверки»: почему Алонсо приходится выживать в «Реале»

Футбол•24/12/2025 20:55 Такого больше не будет: почему Роберто Карлос остается недосягаемым эталоном

Футбол•24/12/2025 12:23 За бортом триумфа: Роналду и еще четыре звезды, которые могут провалить ЧМ-2026