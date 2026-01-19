Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итог матча против минского «Динамо» (3:4).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Скажу честно, есть такое выражение, когда проглатываешь горькую пилюлю, остается неприятный осадок. Но это часть игры, часть того роста, становления. Очень обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч, который был очень интересный. Был характер. Остается только как можно быстрее это забыть и не оставаться в прошлом, двигаться дальше. Это непросто, это момент психологии. Завтра будет новый день, он по‑другому расставит акценты», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 63 очками в активе. СКА — на 7-й строчке с 53 баллами.