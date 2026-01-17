Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды от минских одноклубников (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Провели хороший матч. Мы хорошо играли до определенного момента времени. В третьем периоде соперник добавил в движении, мы начали пятиться. После того, как мы сравняли счет, на следующей минуте сразу пропустили. Это уже второй матч подряд. Нужно заслужить победу.

Третий период? По броскам мы выиграли. Установки играть на удержание счета не было. Я предупреждал ребят, что соперник будет отыгрываться, идти вперед. Пока у нас не получается сыграть без ошибок, провести чистый матч.

Почему весь матч не получается играть на одном уровне? Не хватает концентрации. Это вопрос психологии, нужно играть строже, проще в каких‑то моментах», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Московское «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 55 очков.